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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 07:41 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:41

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يحيي مؤيديه في النجف بالعراق يوم الثالث من مايو ايار 2018. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

من راية الجلبي

بغداد (رويترز) - نقل بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عنه قوله يوم الخميس إن لجنة ستحقق في مزاعم تزوير الانتخابات التي جرت في 12 مايو أيار.

وفازت قائمة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على غير المتوقع بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات.

وتتركز مزاعم التزوير في مدينة كركوك على الرغم من ورود تقارير عن مخالفات في عدة محافظات. وتركزت المخالفات فيما يخص نظام التبويب المستخدم في ماكينات التصويت الإلكترونية التي استخدمت للمرة الأولى في الانتخابات.

وقال مكتب العبادي إن اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الوزراء ستحقق في تلك المزاعم.

وعبر بعض المرشحين أيضا عن قلقهم بشأن تخويف الناخبين وتقارير عن فوضى في توزيع بطاقات هوية مما حرم مئات الآلاف من حقهم في التصويت.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين إنها أبطلت بطاقات التصويت من 103 مراكز اقتراع في خمس محافظات بعد عدة أيام من الشكاوى ودعوة من مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق للتحقيق في المخالفات.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء تم "تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".

وأضاف البيان "للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها والزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم الوثائق كافة".

ولم يتسن الوصول لمفوضية الانتخابات للتعليق.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز