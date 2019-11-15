هذا المحتوى تم نشره يوم 15 نوفمبر, 2019 05:08 م

متظاهر يرفع لافتة مؤيدة للسوريين في اسطنبول خلال احتجاج ضد سياسات الحكومة التركية تجاه اللاجئين يوم 27 يوليو تموز 2019. تصوير. مراد سيزار - رويترز

اسطنبول (رويترز) - قال مكتب حاكم اسطنبول يوم الجمعة إن بلاده أرسلت أكثر من 6000 مهاجر سوري في اسطنبول إلى مراكز إيواء مؤقتة في أقاليم أخرى منذ أوائل يوليو تموز، وذلك بعد أسبوعين من انقضاء مهلة حددت للسوريين غير المسجلين في المدينة.

وأعطت السلطات السوريين غير المسجلين في اسطنبول مهلة حتى 30 أكتوبر تشرين الأول للانتقال إلى أقاليم أخرى أو مواجهة الترحيل القسري من المدينة.

وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون سوري، وهم أكبر عدد من السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب الأهلية منذ أكثر من ثماني سنوات. وتضخم عدد السوريين في اسطنبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة، إلى أكثر من نصف مليون نسمة.

وقال مكتب حاكم إسطنبول إن 6416 سوريا غير مسجلين أُبعدوا عن اسطنبول منذ 12 يوليو تموز.

وتنامت مشاعر الاستياء تجاه اللاجئين السوريين في تركيا في السنوات الأخيرة. وتريد أنقرة أن توطن قسما منهم في قطاع من الأراضي أصبحت تسيطر عليه في شمال شرق سوريا، بعد أن شنت هجوما الشهر الماضي على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ونشرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الشهر الماضي تقارير تشير إلى أن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قسرا إلى شمال سوريا. ووصفت وزارة الخارجية التركية المزاعم الواردة في التقارير بأنها "زائفة ووهمية".

وقال مكتب الحاكم أيضا إنه أرسل 42 ألفا و888 مهاجرا غير شرعي إلى أقاليم بها مراكز لإعادة المهاجرين إلى الأوطان، مضيفا أن عملية ترحيلهم مستمرة في تلك المراكز.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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