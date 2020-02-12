هذا المحتوى تم نشره يوم 12 فبراير, 2020 03:35 م

جنيف (رويترز) - أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وهي خطوة تأجلت طويلا ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

وقال المكتب في بيان إنه حدد 112 شركة‭‭ ‬‬يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن‭‭ ‬‬لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى.

وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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