مكتب حقوق الإنسان: المحاكمة الجارية بالسعودية في مقتل خاشقجي غير كافية

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 12:00 م

جنيف (رويترز) - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إنه لا يمكنه تقييم نزاهة المحاكمة الجارية بالمملكة العربية السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه أضاف أنها "غير كافية" في جميع الأحوال.

وحين سئلت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن التقارير بأن الادعاء السعودي يطلب تنفيذ حكم الإعدام في خمسة من المشتبه بهم في جريمة القتل التي وقعت في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، طالبت مجددا بإجراء تحقيق مستقل "بمشاركة دولية".

وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض دائما على عقوبة الإعدام.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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