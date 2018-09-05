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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 09:03 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:03

من جينا شيريلوس و رودريجو كامبوس

نيويورك (رويترز) - قالت السلطات الأمريكية إن 19 شخصا على الأقل كانوا على متن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات قادمة من دبي إلى نيويورك تأكدت إصابتهم بإعياء لدى هبوط الطائرة يوم الأربعاء بمطار جون إف. كنيدي الدولي. جاء ذلك بعد الإعلان في بادئ الأمر عن إصابة زهاء 100 من الركاب وأفراد الطاقم بأعراض مرضية.

وقال راؤول كونتريراس المتحدث باسم مكتب رئيس بلدية نيويورك إن عشرة من المصابين التسعة عشر على متن الرحلة رقم 203 التابعة لطيران الإمارات التي هبطت حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش) نقلوا إلى المستشفى في حين رفض التسعة الآخرون تلقي العلاج.

وأضاف في مقابلة "تم صرف أي شخص آخر".

وأفادت متحدثة من طيران الإمارات بأن السلطات سمحت لجميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة بالمغادرة بحلول ظهر يوم الأربعاء مشيرة إلى أن ثلاثة من الركاب وسبعة من أفراد الطاقم عولجوا بالمستشفى.

وقالت المتحدثة باسم الشركة التي مقرها دبي "أجريت فحوصات طبية إضافية لتسعة ركاب في الموقع قرب الطائرة وغادروا بعد ذلك... تم السماح لباقي الركاب بالمغادرة".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن نحو 100 شخص ممن كانوا على هذه الطائرة شعروا بأعراض مرضية منها السعال والحمى.

وأفاد مسؤولون من هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرزي في بيان بأن الطائرة نقلت إلى موقع بعيدا عن صالة الوصول كي يتسنى لمسؤولي الطوارئ تقييم وضعهم الصحي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن البيت الأبيض يتابع الوضع ويطلع الرئيس دونالد ترامب على ما يستجد من معلومات.

وقالت ديالا مكي التي كانت مسافرة على الدرجة الأولى بالطائرة للمشاركة في أسبوع الأزياء في نيويورك "كان طاقم طائرة الإماراتية يقدم أفضل مساعدة. لم يكونوا في حالة انزعاج وهو أمر مثير للإعجاب".

وأضافت مكي (36 عاما) في مقابلة أجريت معها خارج مطار جون كنيدي "بعد ذلك قام المسؤولون الأمريكيون بفحص كل واحد منا حتى خرجنا. في الحقيقة تعاملوا مع الأمر بصورة جيدة".

ويشير موقع (فلايت أوير دوت كوم) إلى أن الطائرة المعنية من طراز إيرباص إيه388 ذات الطابقين، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم.

وقال الموقع إن الطائرة تأخرت في الإقلاع واستمرت نحو 14 ساعة.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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رويترز