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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 02:15 م 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:15

الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث خلال مقابلة مع وكالتي ريا نوفوستي وسبوتنيك في صورة نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء يوم 21 أبريل نيسان 2017. (حصلت رويترز على هذه الصورة من الوكالة العربية السورية للأنباء. لم تستطع رويترز التأكد على نحو مستقل من مصداقية أو محتوى أو موقع أو تاريخ الصورة. تستخدم الصورة للأغراض التحريرية فقط.) (reuters_tickers)