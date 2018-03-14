ملحوظة بخصوص-الرئاسة السورية: الأسد يتعهد بالتصدي "لسيناريوهات" ضرب وحدة سوريا
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الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث خلال مقابلة مع وكالتي ريا نوفوستي وسبوتنيك في صورة نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء يوم 21 أبريل نيسان 2017. (حصلت رويترز على هذه الصورة من الوكالة العربية السورية للأنباء. لم تستطع رويترز التأكد على نحو مستقل من مصداقية أو محتوى أو موقع أو تاريخ الصورة. تستخدم الصورة للأغراض التحريرية فقط.)(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - يرجى سحب الخبر المستعجل الذي أرسل يوم الأربعاء بعنوان "الرئاسة السورية: الأسد يتعهد بالتصدي ‘لسيناريوهات‘ ضرب وحدة سوريا" والخبر المستعجل جدا الذي سبقه لأنه يعتمد على بيان كان قد أعلن في أبريل نيسان 2017 وأعيد إرساله على حساب الأسد على تليجرام يوم الأربعاء.
STORY_NUMBER: L8N1QW458
STORY_DATE: 14/03/2018
STORY_TIME: 1219 GMT
رويترز