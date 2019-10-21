هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 08:55 م

بيروت (رويترز) - تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا زائفة وغير صحيحة منسوبة زورا لوكالة رويترز للأنباء عن معلومات تفيد بوفاة الرئيس ميشال عون إثر إصابته بذبحة قلبية وتنقل عن النائب السابق وليد جنبلاط خبرا زائفا يزعم أنه صرح لرويترز بأن حزبه قرر الاستقالة من الحكومة وأن ورقة الحريري مرفوضة.

وتؤكد وكالة رويترز أن هذه الأنباء المنسوبة لها كاذبة وعارية تماما عن الصحة ولم ترد على نشرة رويترز أي أخبار بهذا المعني، وإنما تناقلتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم رويترز بشكل زائف.

وتتمني رويترز على المشتركين أن يتابعوا أخبار نشراتها على الموقع الرسمي للوكالة على الانترنت.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير سامية نخول)

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