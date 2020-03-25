تونس (رويترز) - قالت الرئاسة التونسية يوم الأربعاء إن ملك الأردن قرر إرسال طائرة محملة بالدواء المضاد للملاريا إلى تونس لاستخدامه في علاج المصابين بفيروس كورونا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس التونسي قيس سعيد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وقالت وزارة الصحة التونسية في وقت سابق إن أطباء بدأوا في استخدام دواء "الكلوروكين" مع أدوية أخرى في تجارب سريرية لعلاج مرضى كورونا.
وحتى الآن أعلنت تونس 173 إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة خمسة أشخاص.
وتحشد السلطات التونسية جهودها مع المقرضين والشركاء الدوليين للمساعدة في مواجهة الفيروس.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير أحمد حسن)