هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 12:21 م

النجف (العراق) (رويترز) - قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت يوم الاثنين إن آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، أوضح أنه يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة.

وأضافت أن السيستاني عبر أيضا عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات.

وتابعت قائلة في مؤتمر صحفي عقب لقائها السيستاني في مدينة النجف الشيعية المقدسة "لا يمكن أن يعود المحتجون السلميون إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة".

(تغطية صحفية أحمد سعيد - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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