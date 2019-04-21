هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2019 06:52 م

محتجون في العاصمة السودانية الخرطوم يوم 19 أبريل نيسان 2019. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز

القاهرة (رويترز) - قال ممثلون عن المحتجين وجماعات المعارضة الرئيسية بالسودان يوم الأحد إنهم علقوا التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري واتهموها بأنها تتألف من "بقايا" النظام السابق.

وقال قيادي بجماعة تعرف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير "قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكرى ولدينا تحفظات عليها. هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق. كان تعاملنا إيجابيا مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات اُسلوب السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها".

وكانت اللجنة السياسية للمجلس العسكري هي قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.

(تغطية سامي عابودي وأحمد طلبة- إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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