هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 10:34 م

بيني جانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا وأقوى منافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات - أرشيف رويترز

القدس (رويترز) - قال بيني جانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا وأقوى منافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات يوم الثلاثاء إنه سيسعى للسلام مع الفلسطينيين لكنه لم يصل إلى حد تأييد هدفهم بإقامة دولة.

وقال جانتس، المنتمي لتيار الوسط، خلال مقابلة مع محطة حداشوت الإخبارية التلفزيونية إن على إسرائيل التزاما أخلاقيا "بالنضال من أجل السلام".

وأضاف "سأتحدث مع أي شخص أستطيع التحدث معه من أجل تعزيز التوصل لحل دبلوماسي".

ولدى سؤاله عما إذا كان الهدف النهائي سيكون إقامة دولة فلسطينية، لم يعط جانتس إجابة قاطعة رغم قوله إن إسرائيل في نهاية المطاف يتعين أن تنفصل عن الفلسطينيين.

وأضاف "في نهاية الطريق ستكون هناك دولة يهودية ديمقراطية آمنة وقوية وبها غالبية قوية من اليهود، وما سيحدث على الجانب الآخر سيكون نتيجة لما ستسفر عنه المفاوضات".

ويريد الفلسطينيون إنشاء دولة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وهي مناطق احتلتها إسرائيل عام 1967. وانهارت آخر محادثات للسلام بين الجانبين في عام 2014.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن الولايات المتحدة عن مقترح جديد للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل نيسان المقبل.

ويقاطع الفلسطينيون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وفتحها سفارة أمريكية جديدة هناك العام الماضي.

وقلصت واشنطن من جانبها مساعدات للفلسطينيين قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وبعد إعلان المدعي العام الإسرائيلي في 28 فبراير شباط نيته توجيه تهم إلى نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، استبعد جانتس الانضمام إلى حكومة بقيادة نتنياهو.

لكن في تسجيلات مسربة أذاعتها محطة ريشيت الإخبارية يوم الاثنين، قال جانتس إن الأمور ربما تتغير بعد تقديم ترامب خطته للسلام.

وحسم جانتس ذلك في مقابلة يوم الثلاثاء بقول إنه لن ينضم إلى حكومة نتنياهو إذا جرى توجيه التهم إليه بالفعل.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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