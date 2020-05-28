هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2020 11:04 م

مقديشو (رويترز) - قال مدير منظمة إغاثة محلية في الصومال يوم الخميس إن سبعة من العاملين في قطاع الصحة ومدنيا قتلوا في قرية شمالي العاصمة مقديشو بعدما خطفهم مسلحون ملثمون يرتدون ملابس عسكرية يوم الأربعاء.

وقال عمر جماك مدير مؤسسة زمزم لرويترز "خطف مسلحون ملثمون سبعة من موظفينا بقطاع الصحة ومدنيا من مركز صحي تديره مؤسسة زمزم أمس الساعة الواحدة تقريبا. وصلتنا جثامينهم اليوم".

وقع الحادث في قرية جالولي في ضواحي منطقة بلد الواقعة على بعد 30 كيلومترا إلى الشمال من مقديشو.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القتل الذي أعقب اشتباكات استمرت لأيام بين قوات الأمن ومتمردين ينتمون إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية، تشارك مؤسسة زمزم التي تأسست عام 1992 في توفير التعليم ورعاية الأيتام وبناء السلام.

ومنذ عام 2008، تقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وإقامة حكمها الخاص على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

(تغطية صحفية عبدي شيخي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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