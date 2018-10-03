منظمة الصحة: وفاة عشرة بفيروس كورونا في السعودية خلال آخر ثلاثة أشهر
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ممرضات داخل أحد المستشفيات بمكة. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
من كيت كيلاند
لندن (رويترز) - قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إن عشرة أشخاص توفوا من بين 32 شخصا أصيبوا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) في السعودية منذ يونيو حزيران.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان على موقعها بعنوان "تفشي مرض" أن الحالات المذكورة المسجلة في الفترة بين أول يونيو حزيران وحتى 16 سبتمبر أيلول ترفع عدد الحالات المؤكدة في المختبرات إلى 2254 حالة على مستوى العالم منها 800 حالة وفاة.
ويسبب فيروس كورونا مرضا مزمنا في الجهاز التنفسي يقتل واحدا من بين كل ثلاثة مصابين. ويعتقد أن الإبل هي من تنقل الفيروس الذي ينتمي لنفس عائلة فيروس سارس الذي ظهر بالصين عام 2003.
وحدثت معظم حالات العدوى بين البشر خلال إجراءات رعاية صحية، وقد حذرت المنظمة المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي بضرورة اتخاذ أشد الاحتياطات لوقف انتشار المرض.
وقالت منظمة الصحة إن الحالات الأخيرة لم تغير تقييمها العام بأن الفيروس يحمل مخاطر الانتشار داخل وخارج الشرق الأوسط.
وظهر المرض المعدي في كوريا الجنوبية عام 2015 وأدى إلى وفاة 38 شخصا.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز