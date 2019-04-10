هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2019 05:02 م

الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور في صورة من أرشيف رويترز

دبي (رويترز) - دعت منظمة العفو الدولية الإمارات يوم الأربعاء إلى الإفراج عن ناشط محلي مضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مشيرة إلى مخاوف بشأن حالته الصحية وأوضاع سجنه.

وصدر على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور حكم بالسجن عشرة أعوام في 2018 لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي في قضية أثارت انتقاد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "نشعر بقلق بالغ من أن يؤدي إضرابه الطويل عن الطعام إلى تدهور حالته الصحية".

وأضافت أن منصور محتجز في حبس انفرادي. وحثت السلطات في الإمارات على ضمان أن تتوافق ظروف اعتقاله مع المعايير الدولية وأن تتاح له رؤية عائلته بانتظام وأن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية على الفور على طلب للتعقيب.

وكان منصور وهو مهندس كهربائي وشاعر من بين خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011. وتم العفو عنهم في نفس العام.

لكن منصور ألقي القبض عليه مجددا في مارس آذار 2017 بتهم نشر معلومات كاذبة وشائعات وخدمة جدول أعمال ينشر الكراهية والطائفية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وفي عام 2015 حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي جائزة سنوية تمنحها لجنة من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في جنيف وذلك لعمله في توثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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