هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2020 09:07 م

طرابلس (رويترز) - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن خمسة مهاجرين على الأقل ماتوا واختفى سبعة عندما أعاد خفر السواحل 49 آخرين إلى العاصمة الليبية طرابلس يوم الأربعاء وذلك فيما يحتدم القتال هناك.

وقالت المنظمة إن سفينة تجارية من مالطا انتشلت المهاجرين من قارب مطاطي وسلمتهم إلى خفر السواحل الليبي الذي نقلهم إلى قاعدة بحرية في طرابلس حيث سمح لهم بالنزول إلى البر بعد تأخير عدة ساعات.

وكان هناك شك في السماح بإنزال المهاجرين الذين فحصهم خفر السواحل الليبي في طرابلس. وفي الأسبوع الماضي لم يسمح بإنزال مجموعة من نحو 280 مهاجرا ليلا بسبب قصف للميناء.

وقال مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في رسالة بالبريد الإلكتروني "لم تتضح لنا الإجراءات التي اتبعت أو التي ستتبع بدءا من الآن".

ويواصل مئات المهاجرين محاولة العبور من ليبيا إلى إيطاليا رغم إعلان الأخيرة أن موانئها غير آمنة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وبعد هدوء نسبي لمحاولات العبور بدأت الأعداد في التزايد خلال أول شهرين في العام لتتراجع مرة أخرى في مارس آذار مع تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وكانت المجموعة التي هبطت يوم الأربعاء تضم مهاجرين من اريتريا والسودان وبها ثماني نساء وثلاثة أطفال. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم نقلهم لأحد مراكز الاحتجاز في طرابلس.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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