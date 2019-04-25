هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2019 02:31 م

بيروت (رويترز) - ذكرت منظمة العفو الدولية ومجموعة (إيروورز) لمراقبة الهجمات الجوية يوم الخميس أن هجوما دعمته الولايات المتحدة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من معقله في مدينة الرقة السورية عام 2017 تسبب في مقتل أكثر من 1600 مدني، وهو رقم أعلى عشر مرات من الذي أقر به التحالف.

وقالت العفو الدولية و(إيروورز)، وهي منظمة مقرها لندن تأسست عام 2014 لمراقبة تأثير الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على الدولة الإسلامية، إنهما أجرتا أبحاثا لمدة 18 شهرا بشأن القتلى المدنيين منها شهران على الأرض في الرقة.

وأضافت المنظمتان "ما خلصنا إليه بعد كل ذلك هو أن الهجوم العسكري الذي شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة تسبب بشكل مباشر في مقتل أكثر من 1600 مدني في الرقة".

وذكرتا أن الحالات التي وثقتاها تصل على الأرجح إلى حد انتهاك القانون الدولي الإنساني ودعتا الدول الأعضاء في التحالف إلى تشكيل صندوق لتعويض الضحايا وأسرهم.

وسبق أن قال التحالف إنه يتوخى الحذر الشديد لتفادي سقوط قتلى أو مصابين في صفوف المدنيين وإنه يحقق في اتهامات له بفعل ذلك.

واستولت الدولة الإسلامية على الرقة في مطلع 2014 خلال تقدمها الخاطف عبر سوريا والعراق الذي أعلنت خلاله خلافة اتسمت بإعدام الخصوم دون محاكمة. ووصفت الأمم المتحدة قتل التنظيم الجماعي للأقليات واستعباد أفرادها بأنه إبادة جماعية.

وسيطر التنظيم على ثلث العراق وسوريا في 2014 قبل أن يفقد كل الأراضي التي سيطر عليها في حملات عسكرية شنتها مجموعة من أعدائه، ومنهم الحكومتان العراقية والسورية والولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وكذلك روسيا وإيران.

وهزمه مقاتلون مدعومون من الولايات المتحدة في آخر معقل له في سوريا هذا العام. وعلى الرغم من أنه لم يعد يسيطر على أراض، فلا يزال يعد تهديدا فيما يتعلق بشن هجمات في أنحاء العالم.

وقدم تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة دعما عسكريا لكل من الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي استولت على الرقة في أكتوبر تشرين الأول 2017 بعد هجوم دام خمسة أشهر بدعم من ضربات جوية قادتها الولايات المتحدة وقوات خاصة.

وكانت العفو الدولية قالت العام الماضي إن هناك أدلة على أن ضربات التحالف الجوية والمدفعية في الرقة مثلت انتهاكا للقانون الدولي من خلال تعريض حياة المدنيين للخطر، لكنها لم تعط حتى الآن تقديرا لعدد القتلى خلال المعركة.

وقال مراسلون من رويترز خلال الحملة وبعدها إن القصف أحدث دمارا هائلا في المدينة، وسوى أحياء بأكملها بالأرض.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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