هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2020 10:00 م

تونس (رويترز) - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 90 مهاجرا على الأقل، كانوا أعيدوا إلى ليبيا بعد إنقاذهم في عرض البحر المتوسط لدى محاولتهم العبور إلى أوروبا، نزلوا في مصراتة يوم الأربعاء بعد أن أمضوا ليلتين على متن سفينة.

وقال فيدريكو سودا رئيس مكتب المنظمة في ليبيا إن سفينة تجارية ترفع علم البرتغال أنقذت المهاجرين وأعادتهم إلى ليبيا التي لا تعد مكانا آمنا.

كانت إيطاليا، وهي أحد المقاصد الرئيسية للمهاجرين المغادرين من ليبيا، قد أعلنت الشهر الماضي أن موانئها غير آمنة بالنسبة للمهاجرين بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين إن خفر السواحل الليبي أوقف نحو 400 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط خلال اليومين السابقين.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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