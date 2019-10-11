هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 10:45 ص

جنيف (رويترز) - قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان يوم الجمعة إن المستشفى العام الوحيد في منطقة تل أبيض بشمال شرق سوريا اضطر للإغلاق بعد فرار معظم عامليه تحت وطأة القصف على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المنظمة الخيرية الفرنسية في بيانها "مستشفى تل أبيض الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود مغلق اعتبارا من الآن لأن معظم العاملين بالفريق الطبي غادروا مع أسرهم". وأشارت إلى أن البلدة الحدودية باتت الآن مهجورة فعليا.

وقال برنامج الأغذية العالمي الذي يساعد في إطعام ما يقرب من 650 ألف شخص بشمال شرق سوريا إن أكثر من 70 ألفا من سكان رأس العين وتل أبيض نزحوا عن ديارهم وسط تصاعد العنف.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)

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