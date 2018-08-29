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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 06:40 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:40

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع رئاسة الوزراء في مكتبه بالقدس يوم 23 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء. (reuters_tickers)