من مفاعل ديمونة.. نتنياهو يحذر أعداء إسرائيل من أنهم يخاطرون بالدمار
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع رئاسة الوزراء في مكتبه بالقدس يوم 23 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة قام بها إلى مفاعل نووي إسرائيلي تحيطه السرية يوم الأربعاء لتحذير أعداء إسرائيل من أنها لديها الوسائل التي تمكنها من تدميرهم، وذلك في إشارة مبطنة على ما يبدو إلى ترسانتها النووية المفترضة.
وقال خلال حفل لإطلاق اسم الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريس على المجمع الواقع بالقرب من بلدة ديمونة الصحراوية "هؤلاء الذين يهددون بمحونا يضعون أنفسهم في خطر مماثل، ولن يحققوا هدفهم بأي حال من الأحوال".
جاءت تصريحات نتنياهو، التي وزعها مكتبه مكتوبة، في وقت تضغط فيه إسرائيل على القوى العالمية لتحذو حذو الولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق المبرم مع إيران عام 2015 والذي حد من القدرات النووية للجمهورية الإسلامية.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز