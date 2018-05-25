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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 03:21 م 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 15:21

مهاجرون في مركز لسلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس في ليبيا يوم العاشر من سبتمبر أيلول 2017. تصوير: هاني عمارة - رويترز. (reuters_tickers)