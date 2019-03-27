هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2019 07:02 م

ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي يتحدث في روما يوم 20 مارس آذار 2019. تصوير: يارا ناردي - رويترز.

روما (رويترز) - قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي والسلطات المالطية يوم الأربعاء إن مهاجرين خطفوا سفينة تجارية أنقذتهم قبالة ليبيا وهي تتجه الآن نحو مالطا.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة كوريري ديلا سيرا ووكالات أنباء إيطالية إن السفينة التجارية (إلهيبلو 1) انتشلت 108 مهاجرين لكن عندما اتضح لهم أنها ستعيدهم إلى ليبيا خطفوها.

وقال سالفيني، الذي شن حملة على الهجرة غير الشرعية شملت إغلاق الموانئ الإيطالية أمام السفن التابعة لجمعيات خيرية منذ توليه منصبه في يونيو حزيران من العام الماضي "هؤلاء ليسوا مهاجرين في محنة، بل قراصنة، لن يروا إيطاليا إلا بالمنظار".

وأكدت متحدثة باسم القوات المسلحة المالطية خطف السفينة وقالت إن السلطات المالطية تراقب تقدمها ولن تسمح لها بالرسو في مالطا.

وكتب سالفيني على فيسبوك يقول "هذه بوضوح حالة جريمة منظمة... موانئنا ستظل مغلقة".

وكان سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني، محور عدة مواجهات دولية بسبب رفضه السماح لسفن تنفذ مهام إنسانية بالرسو.

وهذا الشهر رفض البرلمان طلبا من ممثلي الادعاء بالتحقيق معه بتهمة الخطف في قضية في أغسطس آب الماضي عندما منع زورقا لحرس الحدود الإيطالي يقل 150 مهاجرا قبالة صقلية من الرسو لمدة أسبوع قبل أن يسمح له.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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