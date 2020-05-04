هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2020 10:37 ص

دبي (رويترز) - أصبح في حكم المؤكد أن معرض إكسبو 2020 دبي سيتأجل لمدة عام بعد أن قال المكتب الدولي للمعارض في بيان يوم الاثنين إن قرار التأجيل حصل على موافقة أكثر من ثلثي أصوات الدول الأعضاء وهو النصاب المطلوب.

وبذلك سيبدأ المعرض في أول أكتوبر تشرين الأول 2021 ويستمر حتى 21 مارس آذار 2022.

وقد اقترحت دولة الإمارات في مارس آذار تأجيل إكسبو 2020 لمدة عام بعد أن طلبت الدول المشاركة التأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يقام إكسبو 2020 في الفترة من 20 أكتوبر تشرين الأول 2020 وحتى العاشر من أبريل نيسان 2021.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك