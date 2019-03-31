هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 01:14 م

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني في بروكسل يوم 21 مارس آذار 2019. تصوير: توبي ميلفيل - رويترز

تونس (رويترز) - قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني إن تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الجولان "ليس حلا".

وأضافت في كلمتها أمام القمة العربية المنعقدة في تونس أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو "الحل الوحيد الواقعي والقابل للاستمرار... علينا مسؤولية لمنع حل الدولتين من أن يتبدد دون رجعة".

وتابعت موجيريني قائلة "أي خطة مستقبلية يجب أن تعترف بالمعايير المتفق عليها دوليا بما يشمل حدود 1967 وبالتبادلات المتفق عليها ووضع القدس باعتبارها العاصمة المستقبلية للدولتين".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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