موسكو تحذر واشنطن من "خطوات طائشة" في سوريا
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سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في اجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن مسؤولا روسيا كبيرا حذر الولايات المتحدة يوم السبت من مغبة اتخاذ أي خطوات "طائشة" في سوريا.
وردا على مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي تحدث عن رد فعل قوي محتمل لواشنطن في حالة وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي على محافظة إدلب السورية، قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي "نحذر الأمريكيين وحلفاءهم من اتخاذ خطوات طائشة مجددا في سوريا".
ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله "نسمع إنذارات من واشنطن... وهذا لن يفتر عزمنا على مواصلة سياستنا الرامية للقضاء الكامل على مراكز الإرهاب في سوريا وعودة هذا البلد إلى حياته الطبيعية".
وتعرضت إدلب، ملاذ المدنيين والمعارضين النازحين من أنحاء أخرى في سوريا وكذلك للإسلاميين المتشددين، لسلسلة من الضربات الجوية والقصف هذا الشهر في مقدمة محتملة لهجوم شامل عليها من القوات الحكومية.
وقبل أيام قدمت روسيا مقترحات للسلطات التركية بشأن حل للوضع في إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا.
وتدعم تركيا بعض جماعات المعارضة المسلحة في المنطقة وأقامت 12 موقعا للمراقبة العسكرية كما تسعى لدرء أي هجوم من قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه موسكو.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو في نهاية الشهر الجاري.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز