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دخان يتصاعد بعد اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة متناحرة في طرابلس يوم 28 أغسطس آب 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز

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تونس (رويترز) - قال موظفو إغاثة الأربعاء إن عدة مئات من المهاجرين حوصروا في مراكز احتجاز تديرها الحكومة الليبية في العاصمة طرابلس بعدما فر الحراس خلال اشتباكات بين جماعات مسلحة متناحرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وفال موظف إغاثة طلب عدم الكشف عن اسمه إن قرابة 400 شخص تُركوا دون طعام في مركز احتجاز في عين زارة تديره الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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رويترز