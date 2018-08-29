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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 04:40 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:40

دخان يتصاعد بعد اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة متناحرة في طرابلس يوم 28 أغسطس آب 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز (reuters_tickers)