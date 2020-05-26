هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2020 08:09 م

الرياض (رويترز) - سيعود موظفو القطاع العام في السعودية إلى أعمالهم تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد 31 مايو أيار بعد توقف دام لأكثر من شهرين وسط إجراءات مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي في كلمة نقلها التلفزيون يوم الثلاثاء إن العاملين في القطاع العام سيعودون إلى أعمالهم بشكل كامل اعتبارا من 14 يونيو حزيران.

كانت السعودية قد علقت العمل في جميع قطاعات الحكومة في 16 مارس آذار باستثناء قطاعي الصحة والأمن في إطار جهودها لاحتواء الوباء.

وقالت الحكومة يوم الاثنين إنها ستبدأ تخفيف القيود على الحركة والسفر هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن القيود ستُرفع على ثلاث مراحل تبلغ ذروتها بإنهاء حظر التجول بشكل كامل في 21 يونيو حزيران باستثناء مدينة مكة المكرمة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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