موظف إغاثة: فرار مئات المهاجرين من مركز احتجاز وسط فوضى بالعاصمة الليبية
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طرابلس (رويترز) - قال موظف إغاثة يوم الثلاثاء إن مئات المهاجرين هربوا من مركز احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس مع احتدام المعارك على مقربة.
وأكدت تصريحات الموظف مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفى متحدث باسم إدارة مكافحة الهجرة غير المشروعة فرار المهاجرين لكن موظف الإغاثة الذي يعمل في منظمة دولية قال إن زهاء 1800 ربما هربوا من المنشأة الواقعة قرب طريق المطار.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز