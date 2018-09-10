موظف: مسلحون يطلقون النار داخل مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس
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دخان يتصاعد من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس يوم الاثنين. تصوير: هاني عمارة - رويترز(reuters_tickers)
طرابلس (رويترز) - قال موظف بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية لرويترز إن مسلحين يطلقون النار داخل مقر المؤسسة في طرابلس بعد أن اقتحموها في وقت سابق يوم الاثنين وإن هناك عددا من الضحايا.
ويمكن سماع زخات الرصاص فيما وصلت قوات الأمن للمكان.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز