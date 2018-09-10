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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 09:44 ص 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:44

دخان يتصاعد من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس يوم الاثنين. تصوير: هاني عمارة - رويترز (reuters_tickers)