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القاهرة (رويترز) - قال موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش الوطني اليمني في حسابه على تلجرام في وقت متأخر يوم الإثنين إن ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع للحوثيين بمطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي شمالي العاصمة.

وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين في وقت سابق أن التحالف بقيادة السعودية شن سلسلة من الضربات الجوية على المطار والقاعدة.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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رويترز