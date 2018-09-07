موقع: أردوغان يجتمع بخامنئي في طهران بعد قمة بشأن سوريا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 04:34 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:34

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء. (reuters_tickers)