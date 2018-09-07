موقع: أردوغان يجتمع بخامنئي في طهران بعد قمة بشأن سوريا
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء.(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قال الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتمع بالزعيم الإيراني في طهران يوم الجمعة بعد قمة ثلاثية بشأن سوريا شملت روسيا.
وركزت القمة على عملية عسكرية محتملة في محافظة إدلب السورية آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة.
وسعى أردوغان إلى وقف لإطلاق النار خلال القمة لكن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قال إن الهدنة ستكون بلا فائدة لأنها لن تشمل الجماعات المتشددة التي تعتبرها روسيا إرهابية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز