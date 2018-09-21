ميركل تبحث الشأن السوري مع أردوغان خلال زيارته ألمانيا الأسبوع المقبل
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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء مؤتمر صحفي بالنمسا يوم الخميس. تصوير - رويترز(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن المستشارة أنجيلا ميركل ستناقش قضايا شائكة تتضمن الوضع في سوريا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لألمانيا الأسبوع المقبل.
وأبلغت روسيا وتركيا اجتماعا أسبوعيا لقوة المهام الإنسانية بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة في جنيف يوم الخميس إنهما لا تزالان تعملان على تفاصيل خطتهما لتفادي شن هجوم كبير على محافظة إدلب السورية لكنهما تشعران بالتفاؤل.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز