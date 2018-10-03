هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 09:28 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 21:28

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارة لكاتدرائية في برلين يوم الأربعاء. تصوير. فابريزيو بنستش - رويترز

القدس (رويترز) - بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة لإسرائيل يوم الأربعاء، ويشمل جدول أعمال مباحثاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طموحات إيران النووية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يدل أي من ميركل أو نتنياهو بتصريحات بعد وصولها إلى القدس. ومن المقرر أن يعقدا مباحثات بعد تناول العشاء في المقر الرسمي لرئيس الوزراء لكن معظم النشاطات ستجري يوم الخميس.

وستبدأ ميركل والوزراء المرافقون لها أنشطة يوم الخميس بزيارة نصب ياد فاشيم التذكاري لضحايا المحرقة في القدس وسيعقدون عدة لقاءات خلال اليوم قبل العودة إلى ألمانيا في المساء.

واستمرت ألمانيا طرفا في الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في مايو أيار. ويقضي هذا الاتفاق برفع العقوبات عن طهران في مقابل تقييد برنامجها النووي.

لكن ميركل قالت في عمان عاصمة الأردن في يونيو حزيران إن الدول الأوروبية لديها مخاوف بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعت إلى حلول "لميولها العدوانية" في الشرق الأوسط.

وحذر نتنياهو مرارا من الطموحات النووية لإيران، وقال إنه سيمنع الجمهورية الإسلامية من ترسيخ وجودها في سوريا وتسليح حزب الله اللبناني ودعم حركة حماس في قطاع غزة.

وسعى فلسطينيون لحمل ميركل على إقناع إسرائيل بعدم هدم قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة. والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله دبلوماسيا ألمانيا يوم الأربعاء لمناقشة الأمر.

وذكرت تقارير إعلامية أن ميركل هددت بإلغاء الزيارة إذا هدمت إسرائيل قرية الخان الأحمر التي يعيش فيها 180 شخصا. ومنحت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر الضوء الأخضر لإجلاء السكان بعد عملية تقاضي طويلة.

وحمل أطفال القرية صورا لميركل يوم الثلاثاء وناشدوها العمل على منع الخطط الإسرائيلية.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز