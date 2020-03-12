هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2020 04:02 م

برلين (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحدثت هاتفيا مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج يوم الخميس وحثته على التوقيع سريعا على اتفاق لوقف إطلاق النار.

جاءت المكالمة الهاتفية بعد أيام من زيارة خليفة حفتر، القائد العسكري للطرف المعارض في الصراع الليبي، لميركل لإجراء محادثات في برلين.

وجاء في البيان "ناقشا الوضع السياسي والعسكري الحالي". وشددت المستشارة، كما فعلت يوم الثلاثاء في محادثاتها مع حفتر، على أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه أطراف الصراع في جنيف في الآونة الأخيرة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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