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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 10:22 ص 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 10:22

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور نصب ياد فاشيم التذكاري لمحارق النازي في القدس يوم الأربعاء. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.

من جيفري هيلر

القدس (رويترز) - زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النصب التذكاري لمحارق النازي في القدس يوم الخميس وقالت إن ألمانيا عليها مسؤولية التصدي لمناهضة السامية وألا تنسى محارق النازي.

وبدأت ميركل يوما حافلا بالاجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين وألمان بزيارة نصب ياد فاشيم حيث وضعت إكليلا من الزهور على لوح حجري يحتوي على رماد ضحايا معسكرات الموت النازية.

وقالت ميركل متحدثة بالألمانية ومستخدمة الكلمة العبرية لمحارق النازي في ياد فاشيم "قبل نحو 80 عاما ليلة المذبحة في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) واجه اليهود في ألمانيا كراهية وعنفا لا يمكن تصورهما. وأعقبت ذلك جرائم غير مسبوقة ضد المدنيين على شكل محارق ‘شوا‘".

وأضافت "على ألمانيا مسؤولية دائمة تتمثل في تذكر هذه الجرائم والتصدي لمناهضة السامية ورهاب الأجانب والكراهية والعنف".

ووصلت ميركل إلى إسرائيل يوم الأربعاء في زيارة تستمر 24 ساعة في إطار محادثات سنوية على المستوى الوزاري بين ألمانيا وإسرائيل.

ويتعرض الحزب المحافظ الذي تتزعمه ميركل لضغوط من تصاعد عنف القوميين واليمينيين المتطرفين في ألمانيا الذي أثاره الغضب من قرارها استقبال أكثر من مليون طالب لجوء أكثرهم من المسلمين في 2015.

وتناولت ميركل العشاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته بالقدس يوم الأربعاء واتفق الزعيمان على إجراء المزيد من المناقشات يوم الخميس من المتوقع أن تتركز على إيران وعملية السلام مع الفلسطينيين المتعثرة منذ فترة طويلة قبل أن يعقدا مؤتمرا صحفيا.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني قالت ميركل إنها لا ترى بديلا معقولا لحل الدولتين وأبدت قلقها من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز