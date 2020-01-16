هذا المحتوى تم نشره يوم 16 يناير, 2020 06:21 م

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم الخميس. تصوير: انجريت هيلسه - رويترز.

برلين (رويترز) - رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستعداد القائد العسكري خليفة حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وقالت إن مؤتمرا سيعقد في برلين يوم الأحد ينبغي أن يسعى لإعادة فرض حظر الأسلحة هناك.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكرواتي يوم الخميس "استعداده للالتزام بوقف إطلاق النار رسالة طيبة".

وأضافت "خلال مؤتمر ليبيا ينبغي قبل أي شيء أن نرى معاودة الالتزام بحظر الأسلحة، والذي تم الاتفاق عليه في الأمم المتحدة لكن للأسف لم يتم الالتزام به".

(تغطية صحفية مادلين تشيمبرز - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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