محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 01:16 م 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:16

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الألمانية برلين يوم الجمعة. تصوير: فابريتسيو بنش - رويترز. (reuters_tickers)