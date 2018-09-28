ميركل: اجتماع رباعي بشأن إدلب السورية الشهر المقبل
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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الألمانية برلين يوم الجمعة. تصوير: فابريتسيو بنش - رويترز.(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة إنها اتفقت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السعي لعقد اجتماع رباعي لبحث الوضع في إدلب السورية في أكتوبر تشرين الأول.
وذكرت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في برلين "تحدثنا عن إدلب وسنتحدث بتوسع أكبر غدا. نحبذ عقد اجتماع رباعي يجمعني بالرئيس التركي والرئيس الروسي والرئيس الفرنسي".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز