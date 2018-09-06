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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 10:58 ص 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:58

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم الأربعاء. تصوير: ميشيل تانتوسي - رويترز (reuters_tickers)