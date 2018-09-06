ميركل: الوضع في إدلب السورية معقد وهناك قوات متشددة ينبغي محاربتها
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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم الأربعاء. تصوير: ميشيل تانتوسي - رويترز(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس إن الوضع في محافظة إدلب السورية معقد وهناك قوات متشددة ينبغي محاربتها.
وقالت ميركل في مقابلة مع تلفزيون (آر.تي.إل) إنها تحدثت مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن الوضع هناك وشددت على ضرورة تفادي وقوع كارثة إنسانية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز