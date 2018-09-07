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برلين (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة إن قطاع الطاقة القطري يوفر المزيد من الفرص للتعاون مع أكبر اقتصاد في أوروبا مضيفة أن الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر ساعد على تنويع مصادر إمدادات الطاقة.

وقالت ميركل خلال مؤتمر في برلين حضره أيضا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "من وجهة نظري، قطاع الطاقة على وجه الخصوص يوفر آفاقا كبيرة لتوسيع علاقاتنا التجارية".

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)

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رويترز