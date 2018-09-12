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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 09:04 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:04

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحدث أمام مجلس النواب في برلين يوم الأربعاء. تصوير: هانيبال هنيشكه - رويترز. (reuters_tickers)