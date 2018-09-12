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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحدث أمام مجلس النواب في برلين يوم الأربعاء. تصوير: هانيبال هنيشكه - رويترز.

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برلين (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم كيماوي في سوريا.

وتأتي كلمة ميركل بعد يومين من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن نشر عسكري محتمل في سوريا.

وقالت ميركل أيضا إنه لا يمكن أن يكون رد ألمانيا على مثل هذه الهجمات هو مجرد الرفض الشفهي.

وأضافت أمام مجلس النواب الألماني "لا يمكن أن يكون الموقف الألماني هو مجرد قول ’لا’، بصرف النظر عما يحدث في العالم".

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز