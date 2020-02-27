هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 11:06 ص

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جنيف يوم 24 فبراير شباط 2020. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

جنيف (رويترز) - حثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه المملكة العربية السعودية على احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وعلى مراجعة الأحكام الصادرة بحق نشطاء ورجال دين وصحفيين خلال استعدادها لاستضافة قمة مجموعة العشرين هذا العام.

وفي كلمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت باشليه المملكة للإفراج عن ناشطات سعوديات محتجزات لأنهن طالبن "بإصلاحات في السياسات التمييزية".

وأضافت "أطالب أيضا بشفافية كاملة في الإجراءات القضائية الجارية وبمحاسبة شاملة فيما يتعلق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة على أيدي عملاء سعوديين بالقنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018".

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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