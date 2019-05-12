هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 07:39 م

جنيف (رويترز) - قال عضو كبير بالبرلمان الإيراني يوم الأحد إن الانفجارات قرب ميناء الفجيرة بالإمارات تثبت هشاشة أمن دول الخليج العربية.

وكتب حشمت الله فلاحت بيشة رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان في حسابه على تويتر "انفجارات الفجيرة تظهر أن أمن جنوب الخليج...أشبه بالزجاج".

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان يوم الأحد أن أربع سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون أن توقع خسائر بشرية.

وكانت حكومة الفجيرة نفت في وقت سابق في تغريدة على تويتر تقارير إعلامية عن وقوع تفجيرات داخل ميناء الفجيرة وقالت إن المنشأة تعمل بشكل طبيعي.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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