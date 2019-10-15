هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 12:39 م

برلين (رويترز) - انتقد أولاف شولتس نائب المستشارة الألمانية يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم التنسيق قبل قراره فرض عقوبات على تركيا وقال إن الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته وينبغي أن يتخذ موقفا موحدا.

وأعلن ترامب يوم الاثنين فرض مجموعة عقوبات على تركيا بعد أسبوع من تغيير سياسته وسحب قوات أمريكية مما مكن تركيا من مهاجمة حلفاء واشنطن في شمال سوريا.

وقال شولتس خلال مقابلة مع رويترز "من المهم أن ننسق إجراءاتنا على المستوى الدولي، هذا هو أهم شيء في هذا الموقف. وهذا ينطبق كذلك على الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن التصعيد العسكري في سوريا يتعين أن يتوقف وأضاف أن ألمانيا لن تجيز أي صادرات سلاح لتركيا في الوقت الراهن.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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