نائب بارز بالكنيست يرجح سماح إسرائيل بصادرات القنب الطبي بنهاية العام

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2018 06:50 م

موظف يفرز نبات القنب في إسرائيل - صورة من أرشيف رويترز.

القدس (رويترز) - قال نائب إسرائيلي بارز يوم الخميس إن بلاده قد تسمح بتصدير القنب الطبي بنهاية العام في خطوة ستعزز من موارد الدولة وتحد من عدد الشركات التي تقيم مزارع لهذا النبات في الخارج.

واستفادت شركات إسرائيلية من المناخ الملائم والخبرات في التكنولوجيا الطبية والزراعية لتصبح من بين أبرز المنتجين في العالم للقنب الذي يستخدم لأغراض طبية.

وتقدر وزارتا المالية والصحة أن صادرات المنتج قد تدر مليار دولار سنويا لكن بعض النواب عرقلوا حتى الآن تصدير القنب المزروع في إسرائيل خشية أن تتسبب زيادة زراعته في انتشار أكبر للمخدرات في شوارع بلادهم.

لكن يوآف كيش رئيس لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في البرلمان قدم مشروع قانون للسماح بالصادرات يفرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة على المصدرين ويعاقب المخالفين بالسجن وغرامات ضخمة.

وتمكن مشروع القانون الأسبوع الماضي من تخطي أول تصويت عليه من ثلاث جولات للتصويت في البرلمان وعاد للجنة لمراجعته وقال كيش لرويترز "أسعى لاستكمال التشريع بنهاية العام".

وأضاف "لدينا قناعة بأنه علاج وبأنه مهم... إنه فرصة كبيرة للمزارعين الإسرائيليين وللاقتصاد" وقدر أن القواعد التنظيمية ستزيد من حصيلة ضريبة الدخل بنحو مليار شيقل (268 مليون دولار) سنويا.

(الدولار = 3.7286 شيقل)

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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