جنيف (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية يوم الثلاثاء عن إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني قوله إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن.
ودعت بريطانيا يوم الاثنين إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في واقعة وصفتها لندن بأنها "قرصنة دولة" في الممر المائي الاستراتيجي.
وقال جهانغيري "لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن... وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)