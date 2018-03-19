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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 11:56 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:56

مقاتلون من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا يزيلون تمثالا كرديا في وسط عفرين يوم الأحد. تصوير: خليل العشاوي - رويترز (reuters_tickers)