نائب رئيس الوزراء التركي: القوات التركية لن تبقى في عفرين السورية
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مقاتلون من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا يزيلون تمثالا كرديا في وسط عفرين يوم الأحد. تصوير: خليل العشاوي - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال بكر بوزداج المتحدث الرئيسي باسم الحكومة التركية ونائب رئيس الوزراء يوم الاثنين إن القوات التركية لن تبقى في عفرين السورية وستسلم المنطقة "لأصحابها الحقيقيين".
وأضاف للصحفيين بعد أن دخل الجيش التركي وحلفاؤه من مقاتلي المعارضة السورية المدينة في مطلع الأسبوع أن تركيا قللت بشكل كبير التهديدات على حدودها بعد السيطرة على عفرين.
وتابع أن تركيا جمعت "معظم" الأسلحة التي زودت الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد بها بعد أن تركها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية وراءهم عند فرارهم من المدينة.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز