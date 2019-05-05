هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 09:36 ص

أنقرة (رويترز) - قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي يوم الأحد إن مسؤولين من تركيا وروسيا يراجعون انتشار قوات البلدين في منطقة تل رفعت الحدودية السورية وذلك بعد يوم من تبادل للنيران عبر الحدود من المنطقة أسفر عن مقتل جندي تركي.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان في هجومين منفصلين للمسلحين الأكراد يوم السبت مضيفا أن الجيش رد على الهجومين.

وقال أوقطاي في مقابلة مع قناة (كانال 7) التلفزيونية "الاتفاق هو أن نتوقف هناك (في تل رفعت) لكن إذا استمرت هذه الهجمات فإن الأمر قد يأخذ شكلا مختلفا. ونناقش هذا مع روسيا". وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمليات على طول حدودها لحين القضاء على التهديدات.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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