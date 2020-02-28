هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 08:49 ص

حافلات عسكرية تركية في حزانو بالقرب من إدلب يوم 11 فبراير شباط 2020. تصوير: خليل العشاوي - رويترز

موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن نائب بارز بالبرلمان الروسي يوم الجمعة أن أي عملية عسكرية تركية واسعة النطاق في منطقة إدلب السورية ستكون نهايتها سيئة لأنقرة نفسها.

ونقلت الوكالة هذا التحذير عن فلاديمير زباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بالمجلس الأعلى بالبرلمان.

وقالت روسيا في وقت سابق يوم الجمعة إنها أرسلت سفينتين حربيتين مزودتين بصواريخ كروز (موجهة) إلى المياه قبالة الساحل السوري واتهمت أنقرة بالمسؤولية عن قتل 33 جنديا تركيا في منطقة إدلب السورية يوم الخميس.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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