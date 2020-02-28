موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن نائب بارز بالبرلمان الروسي يوم الجمعة أن أي عملية عسكرية تركية واسعة النطاق في منطقة إدلب السورية ستكون نهايتها سيئة لأنقرة نفسها.
ونقلت الوكالة هذا التحذير عن فلاديمير زباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بالمجلس الأعلى بالبرلمان.
وقالت روسيا في وقت سابق يوم الجمعة إنها أرسلت سفينتين حربيتين مزودتين بصواريخ كروز (موجهة) إلى المياه قبالة الساحل السوري واتهمت أنقرة بالمسؤولية عن قتل 33 جنديا تركيا في منطقة إدلب السورية يوم الخميس.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)