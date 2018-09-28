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نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف. صورة من أرشيف رويترز.

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موسكو (رويترز) - نقلت وكالات روسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف قوله يوم الجمعة إن العمل يجري على إقامة منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب السورية.

من ناحية أخرى قال بوجدانوف إن روسيا وإسرائيل "على اتصال مستمر" فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الروسية في سوريا هذا الشهر.

وقتل الطاقم المكون من 15 شخصا حينما سقطت الطائرة، وهي من طراز إليوشن-20، قرب اللاذقية في شمال سوريا يوم 17 سبتمبر أيلول.

وقالت موسكو إن سوريا أسقطت الطائرة بعد وقت قصير من قصف مقاتلات إسرائيلية لهدف في المنطقة وألقت باللوم على إسرائيل في الواقعة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز