نائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات جارية لنزع السلاح من إدلب

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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 11:26 ص 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:26

نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف. صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)