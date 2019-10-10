هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 11:00 ص

نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان‭‭‭ في موسكو يوم 24 أبريل نيسان 2019. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.

دبي (رويترز) - قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان‭‭‭‭ ‬‬‬‬يوم الخميس إنه بحث مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين الأمن الإقليمي والتعاون العسكري في وقت يشهد توترا متزايدا مع إيران بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي.

وتتهم الرياض وواشنطن خصمهما المشترك طهران بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر أيلول وأدت في بادئ الأمر إلى خفض إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم بمقدار النصف، وهو اتهام تنفيه إيران.

وقال ولي عهد السعودية والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي إن الرياض تفضل الحل السياسي عن العسكري، لكنه حذر من أن أسعار النفط قد تقفز إلى "أرقام خيالية" إذا لم يردع العالم إيران.

وكتب الأمير خالد، وهو شقيق الأمير محمد، في تغريدات على تويتر أنه التقى بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر.

وقال عن محادثاته مع بومبيو إن السعودية والولايات المتحدة "تقفان جنبا إلى جنب في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".

وذكر أنه بحث مع إسبر التحديات الأمنية المشتركة وأكدا على "التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار".

وتخوض السعودية وإيران عدة حروب بالوكالة في الشرق الأوسط بما في ذلك في اليمن وسوريا.

ولم يذكر الأمير خالد في تغريداته ما إذا كان قد بحث مع الوزيرين الأمريكيين بدء القوات التركية وحلفائها من مقاتلي المعارضة السورية شن هجمات على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا يوم الأربعاء.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ الهجمات على ناقلات نفط بالقرب من مضيق هرمز في مايو أيار ويونيو حزيران وضربات أصغر نطاقا على أصول بقطاع الطاقة السعودي في الشهور القليلة الماضية والتي اتهمت الرياض طهران أيضا بالمسؤولية عنها. وتنفي إيران أي ضلوع لها في الهجمات.

وتدعم السعودية حملة "الضغوط القصوى" التي تتبعها واشنطن ضد طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي ومعاودته فرض عقوبات على إيران، قائلا إن الاتفاق معيب لأنه لا يكبح برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلاء في المنطقة.

(تغطية صحفية سمر حسن من القاهرة - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك