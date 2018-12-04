ناج مصري: 15 مهاجرا لقوا حتفهم في قارب قبالة ليبيا
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مصراتة (ليبيا) (رويترز) - قال ناج مصري يوم الثلاثاء إن 15 مهاجرا لقوا حتفهم في قارب قبالة الساحل الليبي بعدما قضوا 12 يوما في عرض البحر دون طعام أو ماء.
وقال عثمان بلبيسي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على تويتر إن عشرة مهاجرين فقط هم من بقوا على قيد الحياة وإن الناجين يعانون من جفاف شديد.
وذكر سكان أن مالك بيت على الشاطئ عثر على المهاجرين الذين جرفتهم المياه إلى الساحل بالقرب من مدينة مصراتة واتصل بالسلطات التي نقلتهم إلى جمعية الهلال الأحمر ومستشفيات.
وقال الناجي المصري "كنا 25 مهاجرا في القارب ... أبحرنا من بلدة صبراتة (في غرب ليبيا) وبقينا في البحر 12 يوما دون طعام أو ماء".
وأضاف "مات 15 شخصا".
وقال بلبيسي إن الناجين نقلوا إلى أحد مراكز الاحتجاز وإن أطباء وفرق الطوارئ في طريقها إليهم.
ولم توفر السلطات مزيدا من التفاصيل حتى الآن.
والساحل الغربي في ليبيا نقطة انطلاق لمهاجرين معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء يفرون من الحروب والفقر سعيا وراء حياة جديدة في أوروبا.
لكن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا تراجع كثيرا منذ العام الماضي في ظل حملة على شبكات التهريب داخل ليبيا فيما كثف الاتحاد الأوروبي جهود دعم دوريات خفر السواحل الليبي.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز